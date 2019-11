Roter Pannen-König hat Glück: Kein Nachfolger ist in Sicht

Am Wochenende hüpfte Dornauer erneut in einen Fettnapf. Er wurde mit einem vorübergehenden Waffenverbot belegt, wie zunächst die Tiroler Tageszeitung berichtete. Wie Dornauer bestätigte, hatte die Polizei am Rücksitz seines am Innsbrucker Flughafen abgestellten Porsches am Sonntag die Jagdwaffe des Tirolers entdeckt und sichergestellt.