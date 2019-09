Rote Gewerkschafter werben für Rendi-Wagner um 300.000 Euro

Seit 9. Juli gelten neue Regeln für die Parteifinanzen mit einem doppelten Deckel für Großspenden. Kein Spender darf mehr als 7.500 Euro pro Jahr zahlen, keine Partei mehr als 750.000 Euro jährlich an Spenden annehmen. So weit so klar.

Wegen zahlreicher Gesetzeslücken und Umgehungsmöglichkeiten geben die neuen Regeln aber auch Anlass für viel Kritik.

Ins Gerede gekommen ist nun zuletzt – aufgrund einer Großveranstaltung im Wiener Gasometer mit SPÖ-Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner – eine relativ kreative, jedenfalls spezielle Form der Wahlkampfhilfe.