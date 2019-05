Rot-Blau-Pilz für Kanzler-Abwahl

Meinungsforscher Wolfgang Bachmayer hält die Strategie der SPÖ für riskant. „Im Volk herrscht die Meinung vor, Politiker sollen arbeiten und nicht streiten. Die SPÖ liefert der ÖVP also Wahlkampfmunition. Sie wird trommeln, die SPÖ stellt Parteikalkül über Staatsverantwortung.“

Genau das machten die ÖVP-Landeshauptleute nach dem Treffen mit Kurz und erhöhten insofern ein weiteres Mal den Druck auf die SPÖ, vom Abwahlplan abzugehen.

Die Freiheitlichen haben sich dem Vernehmen nach schon festgelegt. Sie wollen ebenfalls die Abwahl des Kanzlers. Offen ist noch die Frage, bei welchem Misstrauensantrag Hofer, Kickl & Co mitgehen: Beim Antrag der SPÖ, die die gesamte Bundesregierung in die Wüste schicken will. Oder beim Antrag von Pilz, der nur Kurz stürzen will und beispielsweise viel vom neuen Innenminister Eckart Ratz hält. Dieser hat sofort zwei wichtige Entscheidungen seines Vorgängers (Goldgruber-Beförderung, 1,50-Euro-Verordnung) rückgängig gemacht und dafür Applaus bekommen.