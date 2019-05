Doskozil: Kurz-Abwahl ist "in jetziger Situation richtig"

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil spricht sich nun noch deutlicher als beim Treffen der Landeshauptleute mit Kanzler Sebastian Kurz am Freitagvormittag für dessen Abwahl durch das Parlament aus.

"In der jetzigen Situation ist es insbesondere mit Blick auf die Parteiinterna richtig", sagt Doskozil in einem Interview mit Presse und Bundesländerzeitungen auf die Frage, ob es richtig sei, Kurz per Misstrauensantrag im Nationalrat am kommenden Montag zu stürzen.