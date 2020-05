Rot-Blau im Eiltempo zur Regierung

Besser, schneller, effizienter." Das hatte Burgenlands SPÖ-Landeshauptmann Hans Niessl Mittwochabend – nach der raschen Einigung mit den Freiheitlichen für die Bildung einer rot-blauen Koalition – als Devise ausgegeben. Dass dieses Motto an das bei Roten verfemte "speed kills" der schwarz-blauen Bundesregierung Anfang der 2000er-Jahre erinnert, ist eher eine ungewollte Ironie. Jedenfalls wollen die künftigen Partner nach der heftigen Kritik an der bisher tabuisierten Koalitionsvariante (siehe Bericht rechts) signalisieren: Rot-Blau kann funktionieren.

Deshalb drücken die Verhandlungsteams, in denen neben Niessl und FPÖ-Landeschef Hans Tschürtz auch der Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer ( FPÖ) und SPÖ-Finanzlandesrat Helmut Bieler sitzen, aufs Tempo. Nach dem Start am Mittwochabend wurde auch am Feiertag verhandelt. Bis zum Wochenende könnte der rot-blaue Pakt in trockenen Tüchern sein. Ob dann alle Personalfragen geklärt sind, wurde zunächst offengelassen. Die konstituierende Sitzung des Landtags samt Wahl der Landesregierung dürfte aber erst in zwei bis drei Wochen stattfinden.