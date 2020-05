Gewerkschafter gegen Faymanns Kurs: "Geiselhaft der ÖVP"

Nächste Woche, konkret am Mittwoch, ist es so weit: SPÖ-Kanzler Werner Faymann bekommt von Bundespräsident Heinz Fischer den Auftrag zur Bildung einer Bundesregierung und wird daraufhin mit ÖVP-Parteichef Michael Spindelegger in Verhandlungen eintreten.

„Da werden wir nicht Nein sagen“, meint dessen Sprecher, wie wohl sich die Volkspartei weiterhin alle Optionen offenhalten will. Also auch Parallelverhandlungen mit den anderen Parteien.

In der SPÖ kommt diese Haltung gar nicht gut an. An der Basis rumort es. Dort wollen immer mehr Arbeitnehmervertreter aus den Bundesländern, dass Faymann auch FP-Chef Heinz-Christian Strache ins Spiel bringt. Zumindest einmal mit ihm redet.

Denn, so lautet das Hauptargument: In der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik gebe es mit den Blauen viel mehr Überschneidungen als mit den Schwarzen.

Aber auch die „Ausgrenzung“ der FPÖ an sich, wird kritisiert. Der steirische ÖGB-Chef Horst Schachner bezeichnet sie als „Blödsinn“. Die FPÖ-Wähler auszuschließen, wäre ein „fataler Fehler“, sagt auch der Vorarlberger ÖGB-Chef Norbert Loacker. Und der Salzburger AK-Chef Siegfried Pichler warnt davor, sich in „ Geiselhaft“ der ÖVP zu begeben.