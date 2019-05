RFS: "Ideologiepolitik und Gewaltexzesse haben in der ÖH keinen Platz“

Die Zwangsmitgliedschaft muss weg:

Wie bei den anderen Kammern, ist auch in der ÖH eine Mitgliedschaft und somit auch der Mitgliedsbeitrag verpflichtend. Es geht sogar so weit, dass man exmatrikuliert wird, wenn man den ÖH Beitrag nicht fristgerecht einbezahlt. Wir sagen diesem Zwang den Kampf an und setzen uns vehement für eine Mitgliedschaft auf freiwilliger Basis ein.