Rendi-Wagner: „Mir reicht es mit den ewigen Zwischenrufen“

KURIER: Frau Rendi-Wagner, gehen wir gleich in medias res: Ist jetzt endlich Ruhe in Ihrer Partei? Pamela Rendi-Wagner: Vom Start weg habe ich gesagt, das größte Erfolgsrezept der Partei ist die Geschlossenheit. Da ist jeder in der Partei gefordert und dafür verantwortlich, das zu erfüllen. Jeder hat auch die Aufgabe, dass wir das Vertrauen der Wähler zurückgewinnen.

Gab es in den vergangenen vier Wochen nie eine Phase, wo Sie gesagt haben: Jetzt reicht’s?

Die vergangenen Wochen waren für die Politik insgesamt schwierige Wochen, weil es so eine Situation in der Republik noch nie gegeben hat. Ich hatte eine große Entscheidung zu treffen, die sich zuvor auch so noch nicht gestellt hatte. Ich habe diese Entscheidung des Misstrauensantrages aus Überzeugung getroffen im Wissen, dass sie im Moment nicht viel Applaus bringt. Aber ich bin überzeugt, dass es mittel- und langfristig das Richtige ist. Dass wir damit viele Diskussionen ausgelöst haben, ist eine andere Sache.

Sie weichen jetzt aus. Die Kritik in der Partei ist nicht wegen des Misstrauensantrags ausgebrochen, sondern wegen des EU-Wahlergebnisses und Ihres umstrittenen Mitarbeiterstabs. Gab es da wirklich nie eine Phase des Frustes, wo Sie gesagt haben: Mir reicht’s jetzt mit den ewigen Zwischenrufen?

Mir reicht es immer mit den ewigen Zwischenrufen. Ich bin in die Politik gegangen – und das sollte für jeden gelten –, damit wir uns nicht gegenseitig Dinge ausrichten und uns nicht nur mit uns selbst beschäftigen, sondern mit den Problemen der Österreicher. Niemand will eine parteiinterne Nabelschau sehen.