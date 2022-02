Rendi-Wagner zu Mietpreiserhöhung: "Wohnen muss leistbar sein"

"Die Preise für das tägliche Leben explodieren. Viele wissen nicht, wie sie die Miete zahlen sollen", schrieb SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner in einer Stellungnahme. "Wohnen muss leistbar sein und darf nicht zum Luxus werden." Würde die Valorisierung nicht ausgesetzt, und die Richtwertmieten stiegen um zu erwartende 6 Prozent an, erhöhe sich beispielsweise eine 705-Euro-Miete per April auf 747 Euro, wird vorgerechnet. Eine Aussetzung käme rund einer Million Menschen zugute, heißt es.

Die größte Oppositionspartei will das Mietrechtsgesetz und das Mietrecht insgesamt "verbessern und auf alle Mietwohnungen anwenden". Immer weniger Wohnungen im privaten Sektor unterlägen dem gesetzlichen Preisschutz. Daher solle das Mietrechtsgesetz für alle Wohnungen spätestens 20 Jahre nach ihrer Errichtung gelten - mit eingezogenen Obergrenzen im Mietrecht. Zudem solle eine Mietwohnung immer unbefristet sein. Maklergebühren solle der Beauftrager zahlen, so eine von weiteren Forderungen.