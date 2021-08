Rendi-Wagner will 3G-Regel in Betrieben

Die SPÖ fordert die Einführung der 3G-Regel am Arbeitsplatz. So sollen Arbeitnehmer vor einer Corona-Infektion geschützt und die Impfrate gesteigert werden, so Parteichefin Pamela Rendi-Wagner bei einer Pressekonferenz am Freitag. Außerdem brauche es kreative Lösungen zum Steigern der Impfquote - etwa durch eine Lotterie, die Ausgabe von Karten für Konzerte bzw. Sportveranstaltungen oder die Auszahlung von Boni für Angestellte von Großbetrieben, die sich impfen lassen.

Außerdem müsse rasch mit der Planung der dritten Impfung für die Altersgruppe der Über-60-Jährigen begonnen werden, forderte Rendi-Wagner. Bei älteren Menschen würden die schützenden Antikörper schneller zurückgehen, das Immunsystem bei ihnen sei schwächer. "Wir dürfen nicht warten, bis wir fünf oder sechs Cluster in Pflegeheimen haben." Die Vorbereitung müsse schon beginnen, bevor die Europäische Arzneimittel-Agentur Grünes Licht gegeben habe. Dieses dürfte nämlich noch dauern, da Firmen noch keine Anträge gestellt hätten.