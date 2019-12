Rendi-Wagner: "Es geht ums Überleben der Partei"

Die SPÖ will ihre Beraterverträge möglichst rasch loswerden. So einfach ist das angesichts unterschliedlich lang laufender Kündigungsfristen freilich nicht.

Am Donnerstag sagte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner: "In der gegenwärtigen finanziellen Situation, in der es um das Überleben der SPÖ geht, ist klar, dass externe Verträge in dieser Form nicht weiterlaufen können." Bis Mitte 2020 müsste es ihrer Ansicht nach möglich sein, alle externen Verträge, in Summe sind es sieben, aufzukündigen.

Ob das so schnell möglich ist, bleibt allerdings fraglich. Das sieht man am Beispiel des Beraters Bilalic.