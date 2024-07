Renaturierung: Landwirtschaftskammer-Chef für Einbindung

Der Präsident der Österreichischen Landwirtschaftskammer, Josef Moosbrugger , hat im Rahmen der Präsidentenkonferenz in Tirol mit gleich mehreren Forderungen aufgewartet. So müssten die Landwirtschaftskammern in die Umsetzung der EU-Renaturierungsverordnung eingebunden, dem "Bürokratiewahnsinn" der EU ein Riegel vorschoben werden sowie wieder ein "fähiger EU-Agrarkommissar" ans Ruder kommen. Zudem: "Türkis-Grün" gehe künftig nur ohne Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne).

"Wer sich nicht an Gesetze hält, hat in einer Regierung absolut nichts verloren", wurde Moosbrugger am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Landeck auf Nachfrage deutlich und spielte damit auf den umstrittenen Alleingang Gewesslers bei der EU-Renaturierungsverordnung an. Dem pflichtete auch Abg. Josef Hechenberger (ÖVP), Präsident der Tiroler Landwirtschaftskammer bei. "Eine etwaige Neuauflage von Türkis-Grün auf Bundesebene ist wenn nur ohne Gewessler denkbar", blieb Hechenberger ganz auf Parteilinie.

Mehr als auf Österreich und dessen Bundespolitik richteten Moosbrugger und Hechenberger aber ihren Fokus auf die Europäische Union und deren Wahrnehmung der österreichischen Landwirtschaft. "Es ist höchst an der Zeit, dass dort erkannt wird, dass Klimaschutz und Biodiversität in der österreichischen Landwirtschaft bereits eine sehr große und wichtige Rolle spielen", sagte Moosbrugger. Man habe es "satt, dass trotzdem praxisferne Lobbyisten immer so tun, als müsste die Welt vor den Bäuerinnen und Bauern geschützt werden." Für Klima und Leben sei es das Wichtigste, den Bodenverbrauch einzudämmen und Energiesparen, Energieeffizienz und Erneuerbare Energien voranzutreiben.