Renaturierung: Billa präsentiert und sucht weitere Unterstützerfirmen

Zum in Österreich umstrittenen EU-Renaturierungsgesetz gibt es positive Stimmung zur Umsetzung von verschiedenen Unternehmen. Fast 70 Betriebe mit tausenden Mitarbeitenden unterstützen laut Billa-Mutter Rewe International die Umsetzung auf Basis einer Initiative der Billa-Stiftung "Blühendes Österreich", so die Stiftung am Mittwoch. Die Unterstützerbetriebe hätten sich binnen weniger Tage dazu entschlossen, dem Aufruf zur Unterstützung des Renaturierungsgesetzes zu folgen.