Bundesarbeitskammer: Präsidentin Anderl mit 95,4 % wiedergewählt

Renate Anderl wurde am Dienstag erneut zur Präsidentin der Bundesarbeitskammer (BAK) gewählt. Die 61- Jährige konnte mit 95,4 Prozent Zustimmung ein stärkeres Ergebnis erzielen als noch 2019, als sie 89,1 Prozent unterstützten. 62 der 65 Stimmberechtigten votierten für Anderl, die auch seit 2018 Präsidentin der Arbeiterkammer Wien ist.

Ehrengast Van der Bellen

Bundespräsident Alexander Van der Bellen lobte in einer Begrüßungsrede die Mitglieder der Arbeiterkammer. Diese würden sich "wie Löwinnen und Löwen“ für deren vier Millionen Mitglieder einsetzen. "Ein Österreich ohne eine AK wäre ein ärmeres Österreich“, so Van der Bellen. Zudem garantiere die Sozialpartnerschaft den sozialen Frieden in Österreich.