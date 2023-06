Neuer Rekord: Startschuss für gleich neun Volksbegehren

Nur zwei Monate, nachdem sieben Volksbegehren die 100.000-Unterstützer-Hürde zur Behandlung im Parlament genommen haben, startet am Montag die Eintragungswoche für die nächsten neun Initiativen, so viele wie noch in nie einer Eintragungswoche. Von 19. bis 26. Juni kann etwa das "Anti-gendern-Volksbegehren" unterstützt werden, aber auch der Wunsch nach Bekräftigung von Österreichs Neutralität. Gerettet werden sollen in einem Volksbegehren Lebensmittel, in einem weiteren "unsere Sparbücher".

