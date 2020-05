Reinhold Mitterlehner: "Wollen 30 Prozent holen"

KURIER: Herr Vizekanzler, wie machen Sie das: In der Regierung geht noch immer nicht viel weiter, aber trotzdem haben Sie und die ÖVP bessere Umfragewerte als Ihr Vorgänger?

Mitterlehner: Mit jedem Neuanfang ist eine Erwartungshaltung verbunden und die war in meinem Fall erfreulicherweise positiv. Bei der Umsetzung hat sich vielleicht einiges aufgestaut. Aber das Motto: Heute angetreten, morgen erledigt gilt nirgendwo, auch in der Politik nicht. Und wenn einige erhofft haben, dass bei der Regierungsklausur in Schladming schon der Geldtransporter für die Auszahlung einer Steuersenkung von 1000 Euro für jeden steht, dann ist das unrealistisch.

Der Beschluss, 5 Milliarden bei der Steuersenkung auszuschütten, ohne zu sagen, woher die kommen sollen, klingt auch nicht sehr realistisch.

Die fünf Milliarden Euro sind ambitioniert, aber machbar.

Die Regierung arbeitet also nach dem Prinzip Hoffnung.Gilt das auch für die anderen offenen Fragen wie Bildung, Asyl und Bürokratiereform?

Nein, nicht nach dem Prinzip Hoffnung, sondern in der Erwartung, dass sich die Konjunktur 2015 wieder stärker ins Positive dreht. Nachdem die Erwartungshaltung nach einer Steuerreform so groß ist, werden wir auch jeden Euro drei Mal umdrehen, um das möglich zu machen. In der Frage der Bildung ist es uns gelungen, das Thema zu entkrampfen. Wir haben unsere Kritik an der Gesamtschule nicht aufgegeben, aber warten die Evaluierung laufender Schulversuche ab. Wir setzen jetzt einmal zum Beispiel mit der Sprachförderung dort an, wo die Prägung erfolgt, in der Volksschule und im Kindergarten.

In der Frage der Asylpolitik hat man das Gefühl, dass sich Rot und Schwarz weiter sekkieren. Die VP-Innenministerin will Kasernen für Flüchtlinge nutzen, der SP-Verteidigungsminister bietet ihr nur eine, die neben dem sehr belasteten Traiskirchen liegt.