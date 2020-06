Mitterlehner: Der Doch-Noch-Parteichef

Bernhard Görg

Was nicht heißt, der Vizekanzler sei stets ein zurückhaltender Sir. "Er kann schon ausrasten, insbesondere dann, wenn er unter Druck steht", erzählt ein Mitarbeiter im Ministerium. Ein Choleriker also, wie jüngst Parteifreundkund tat? Eher nicht.gilt als kühler Stratege, "der alles konsequent bis zum Ende denkt" (). Dazu gehört, dass er Situationen und Menschen rasch einteilt. Betritt er einen Raum, weiß er: Wer ist hier wichtig, wer nicht. Ist das berechnend, unsympathisch? Vielleicht. Aber letztlich findet er sich so zurecht.

Bleibt die Frage: Wie kann einer, der seit acht Jahren Minister ist, jetzt als Hoffnungsträger der ÖVP auftreten? Meinungsforscher Wolfgang Bachmayer bietet eine Erklärung an: "Er hielt sich lang in der zweiten Reihe, schoss keine großen Böcke und hat sich als Troubleshooter bewährt – nach drei Tagen war die Aufregung um Spindeleggers Rücktritt erledigt." Langfristig, so weit sind sich alle einig, reicht gutes Krisenmanagement freilich nicht. "Der Burgfriede in der ÖVP ist fragil", sagt Bachmayer. Bei den Landtagswahlen 2015 müssten Erfolge her. Falls nicht? Dann bleibt dem Neo-Chef Plan B. Wie auch immer der aussieht.