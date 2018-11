Erste Risse in türkis-blauer Harmonie

Misstrauen von FPÖ-Politikern gegenüber der ÖVP verursacht immer wieder Irritationen in der türkis-blauen Koalition – was mitunter zu skurrilen Verdächtigungen führt. Als etwa die SPÖ vor einigen Wochen Christian Kern durch Pamela Rendi-Wagner ersetzte, mutmaßten manche Freiheitliche, die ÖVP werde nun die Koalition mit ihnen beenden und stattdessen die SPÖ als Juniorpartnerin in die Regierung holen.

Riess-Schicksal

Eine Quelle dieses Misstrauens sind die Erfahrungen der FPÖ mit Schwarz-Blau I und Wolfgang Schüssel. Strache hegt Ängste, er könnte ein Schicksal wie die damalige Vizekanzlerin Susanne Riess-Passer erleiden. Riess war auf Bussi-Bussi mit Kanzler Schüssel, wurde aber von der eigenen Partei verjagt. Strache gehörte damals zu jenen in der FPÖ, die Riess vorwarfen, sie ließe sich von Schüssel über den Tisch ziehen und verrate die eigene Partei.