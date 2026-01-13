Von Asyl bis Industrie: Diese Schwerpunkte setzt die Regierung jetzt

„Open end“: Bis spät in die Nacht wollten die Spitzen von ÖVP, SPÖ und Neos am Dienstag über neue Maßnahmen diskutieren, hieß es aus Verhandlerkreisen zum KURIER. Dass die erste Regierungsklausur 2026 im Vier-Sterne-Hotel in Mauerbach stattfand, stieß FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz sauer auf: „Luxus-Spa“, „an Dekadenz nicht zu überbietender Skandal“.

Nur so viel: Zeit zum Wellnessen, versichern Verhandler, habe es keine gegeben. Mittwochmorgen enden die Gespräche mit einem gemeinsamen Frühstück, danach werden die Maßnahmen im Ministerrat in Wien beschlossen – und gegen Mittag präsentiert.