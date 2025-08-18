Das Urteil, welches das Wiener Landesgericht für Zivilrechtssachen nun getroffen hat, dürfte so manchen überraschen: Das islamische Recht kann auch in Österreich geltend gemacht werden, wie die Presse berichtet.

Konkret geht es bei dem aktuellen Fall um einen Vertrag zwischen zwei muslimischen Männern in Wien. Für den Fall von etwaigen Streitereien trafen die beiden zuvor folgende Vereinbarung: "Das Schiedsgericht entscheidet anhand der islamischen Rechtsvorschriften nach Billigkeit in der Sache nach bestem Wissen und Gewissen."

Das bedeutet, dass bei einer Auseinandersetzung das Schiedsgericht - das nach dem islamischen Recht urteilt - einberufen werden kann. Und so kam es dann auch, die Männer riefen das Gericht ein. Dieses entschied schließlich gegen einen der beiden Männer und forderte von einem Beteiligten, 320.000 Euro "Strafe" zu zahlen.

Verstößt Scharia gegen österreichische Grundwerte?

Der Betroffene wollte dies jedoch nicht auf sich sitzen lassen und argumentierte, dass die Rechtsanwendung willkürlich sei, da die Scharia unterschiedlich ausgelegt werden könne. Außerdem würde die Berufung auf die Scharia gegen die Grundwerte des österreichischen Rechts verstoßen.