Regierungsbildung: Was Van der Bellen kann

Herbert Kickl hat es wieder getan: Nachdem der FPÖ-Chef Alexander Van der Bellen vor der Nationalratswahl vorgeworfen hat, er würde die Verfassung brechen, sollte der Bundespräsident nicht den Stimmenstärksten mit der Bildung einer Bundesregierung beauftragen, schoss der Wahlsieger am Montag erneut gegen das Staatsoberhaupt: Van der Bellen produziere Unklarheit, wetterte Kickl.

Kann man das inhaltlich so sehen? Also: dem Staatsoberhaupt einen Verfassungsbruch vorwerfen? Und was ist überhaupt die Rolle des Bundespräsidenten im Prozess der Koalitionsfindung und -bildung?