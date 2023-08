Regierung verschärft Abschöpfung von Zufallsgewinnen bei fossiler Energie

Erneuerbare Energie

Entscheidend wird auch sein, wie weiterhin mit Investitionen in Erneuerbare Energien umgegangen wird. Unternehmen, die in diesem Bereich investieren, mussten bisher weniger von ihren Gewinnen abgeben.

„Im Herbst vergangenen Jahres haben wir die Zufallsgewinn-Abschöpfung in Gang gebracht, im Mai bei den Stromversorgern verschärft und jetzt legen wir bei den fossilen Energieversorgern nach. Auch sie sollen mehr Energiekrisenbeitrag leisten. Weil’s gerecht ist. Dabei gehen wir beim Steuersatz als auch beim Geltungszeitraum viel weiter als uns die EU in ihrer Notverordnung vorschreibt. Gleichzeitig bleiben die Anreize erhalten, in Erneuerbare Energien zu investieren. Das stärkt unsere Unabhängigkeit von fossiler Energie“, sagt Vizekanzler Werner Kogler.