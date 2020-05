Regierung verpasst Ärzten scharfe Rüge

Den Verhandlern der Gesundheitsreform wird das Treiben der Ärztekammer, die das Vorhaben torpediert, zu bunt. Wie berichtet, ist in Inseraten der Ärztekammer davon die Rede, dass die Reform Spitals- und Ordinationsschließungen zur Folge hätte. Proteste, die am Mittwoch starten, sollen am 5. Dezember mit Informationen an Patienten einen weiteren Höhepunkt erreichen. Im Jänner könnte es sogar zu Streiks und Betriebsversammlungen in Spitälern kommen.

Brief

Die verantwortlichen Politiker von Bund und Ländern richteten am Dienstag einen offenen Brief an Ärztekammer-Präsident Artur Wechselberger. Darin heißt es, dass „zentrale Behauptungen der Interessensvertretung der Ärzte“, die öffentlich gemacht werden, nicht den Tatsachen entsprechen. Gesundheitsminister Alois Stöger ( SPÖ): „Es geht darum, eine Grenze zu ziehen: Die Ärztekammer informiert nicht korrekt und nimmt Patienten als Faustpfand.“ In dem Schreiben wird die Ärztekammer daher dazu aufgefordert, Patienten nicht zu verunsichern und „den Weg konstruktiver Interessenpolitik“ nicht zu verlassen.

Dass die Ärztekammer die Reform nicht mitverhandelt, begründet Stöger mit der Bundesverfassung. Die Reform werde schließlich in einem Bund-Länder-Vertrag fixiert. Stöger: „Da sagt die Verfassung ganz klar, dass diese Verantwortung Vertreter von Bund und Ländern zu tragen haben.“ Was hingegen gesundheitspolitische Fragen betreffe, würden Ärzte sehr wohl eingebunden. „Ich bin an sachlicher Kritik sehr interessiert. Ich habe aber nichts dafür übrig, dass es Funktionäre gibt, die jede Bewegung und Modernisierung des Systems als Angriff verstehen.“

Dass als Folge der Reform Spitäler geschlossen werden müssten, schließt der Minister aus. „Es werden Standorte gesichert.“