Rot-Schwarz schmilzt, bunt boomt

Auch der Meinungsforscher Christoph Hofinger von SORA glaubt, dass es bei der Wien-Wahl um die Existenz der ÖVP gehen wird. „Das wird ein Überlebenskampf.“ Er rechnet mit einem scharfen Lagerwahlkampf zwischen der rot-grünen Regierung und der blau-schwarzen Opposition. „Da werden auch die Neos ordentlich mitmischen, dann hat die Volkspartei keine gute Karten.“ Neos-Chef Strolz hat bereits angekündigt, sowohl bei der Wien-Wahl 2015 als auch bei der EU-Wahl 2014 kandidieren zu wollen. Hofinger: „ Grüne und Neos sind da im Vorteil, weil die Wahl vor allem besser Gebildete interessiert.“

In Innsbruck konnten die Grünen bereits bei der Landtagswahl Ende April 2013 stimmenstärkste Partei werden – und auch im Land zulegen. Seither sind sie in der Tiroler Landesregierung vertreten. Das gute Ergebnis konnten sie auch bei der Nationalratswahl halten.

Etwas anders zeigt sich die Situation in Graz. Jene Arbeiterbezirke links von der Mur, die zuletzt mehrheitlich rot waren, sind nun blau. Und fast alle ehemals schwarzen Bezirke rechts von der Mur, wo d alle Universitäten beheimatet sind, sind nun grün. „Das Ergebnis von 2013 ist spektakulär. Graz hat schon seit vielen Jahren sehr mobile Wähler, auch die FPÖ war hier schon stimmenstärkste Partei“, sagt Hofinger. Dennoch greife die These, wonach rote Wähler zur FPÖ laufen und ÖVP-Wähler zu den Grünen, viel zu kurz. „Auch die SPÖ hat viele Wähler an die Grünen verloren, und in den Arbeiterbezirken wird noch vor der SPÖ die Volkspartei aufgerieben.“