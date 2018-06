Regierung überrumpelt ÖGB: Einigung beim Zwölfstunden-Tag

Das türkis-blaue Timing war perfekt und hat dem neuen ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian am Donnerstag völlig die Show gestohlen. Kurz nach der Wahl von Katzian am ÖGB-Bundeskongress verkündeten die Regierungsparteien ÖVP und FPÖ überraschend eine Einigung bei der Arbeitszeitflexibilisierung – vulgo Zwölfstunden-Tag – und setzten damit das innenpolitische Thema des Tages. Zuletzt hieß es, die Einigung werde wohl erst im Herbst möglich sein. Katzian kann jedenfalls nur noch in der ORF-ZiB2 reagieren.

Aber auch inhaltlich dürfte die Bundesregierung dem neuen starken Mann an der Gewerkschaftsspitze etwas Wind aus den frisch gesetzten Segeln nehmen. Denn der umkämpfte Zwölfstunden-Tag kommt in einer leicht schaumgebremsten Version – und daran dürften die Freiheitlichen einen Anteil haben, ist zu hören.