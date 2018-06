Katzian: „Kein Hosenscheißer“, aber noch nicht im Kampfmodus

Einen anderen Kampf wird er im Inneren des ÖGB austragen müssen – und zwar in Form einer Strukturreform, wie er beim dreitägigen ÖGB-Kongress mehrmals sagt. „Wir müssen wachsen, wir müssen stärker werden“, so sein Credo. Das heißt: Eine Öffnung nach außen muss her, um von mittlerweile etwas angestaubten Funktionärs-Image wegzukommen. Zielgruppe sind jene Arbeitenden, die als „neue Selbstständige“ firmieren, also prekäre Jobber, Mini-Unternehmer, Scheinselbständige. Bisher wurden sie von der Wirtschaftskammer vertreten.

Mit der Öffnung will man auch ein zweites Problem angehen: den Mitgliederschwund der letzten Jahre. Obwohl die Zahlen seit zwei Jahren langsam steigen, gehen dem ÖGB nämlich seit 1998 300.000 Mitglieder ab.