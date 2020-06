Steuerreform: Ziel bleibt fix, Weg unklar

Diese Forderung hat Gewicht: ÖGB-Boss Erich Foglar und AK-Präsident Rudolf Kaske überbrachten den Regierungsspitzen am Dienstag im Kanzleramt 50 Kartons mit 882.184 Unterstützungserklärungen für die Lohnsteuer-runter-Kampagne. Die Arbeitnehmer müssten so rasch wie möglich entlastet werden, lautet der Schlachtruf.

Das Ziel, die Steuerlast zu reduzieren, verfolgt bekanntlich auch die Regierung. Einig sind SPÖ und ÖVP in der Frage, dass die Reform bis März 2015 stehen soll. Abseits davon gibt es aber noch viele Differenzen.