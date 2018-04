Regierung stellt Islamischer Glaubensgemeinschaft Ultimatum

Der für die Glaubensgemeinschaften zuständige Kultusminister Gernot Blümel stellt der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) jetzt ein Ultimatum: Bis zum 27. April soll die Vertretung der Muslime in Österreich die Bundesregierung umfassend unterrichten, was in der Wiener Atib-Moschee in der Dammstraße vorgefallen war.