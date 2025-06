Die Dreierkoalition hat die ersten 100 Tage überstanden

Die Geschichte hätte Potenzial für einen ordentlichen Koalitionskrach gehabt, wie er in der Endphase von Türkis-Grün öfters an der Tagesordnung stand: Ohne sich mit den Koalitionspartnern abzustimmen, hatte sich Kanzler Christian Stocker (ÖVP) gemeinsam mit anderen EU-Regierungschefs in einem Brief für eine Veränderung der Spruchpraxis des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) im Migrationsbereich ausgesprochen. „Dabei war es gerade die ÖVP, die nach ihren Erfahrungen mit den Grünen ein koordiniertes Vorgehen der Regierung auf EU-Ebene im Regierungsprogramm verankert wissen wollte“, wie man in SPÖ-Kreisen ätzt.