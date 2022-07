Regierung ruft zu Corona-Videogipfel mit den Länderchefs

Rechtzeitig vor dem Sommerministerrat am Mittwoch will die türkis-grüne Regierung die Wogen der Aufregung um die geplanten neuen Corona-Regeln wieder glätten: Geplant ist offenbar für Montag ein Video-Gipfel mit den neun Landeshauptleuten. Besonders Wien zeigte sich ja über die Pläne der Regierung in Sachen Corona wenig erfreut.

Tags darauf wird Gesundheitsminister Rauch noch die neun Gesundheitslandesräte informieren.

Am Mittwoch schließlich soll es dann öffentlich gemacht werden, ob das Aus für die Quarantäne kommt. Die Bundesregierung will dann die fertige Verordnung dazu präsentieren.