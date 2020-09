Regierung rechnet mit weiterem Anstieg der Corona-Zahlen

Ein neuer Tag, ein neuer Spitzenwert bei den Neuinfektionen. 869 waren es landesweit von Freitag auf Samstag, davon alleine 444 in Wien. Für die Bundeshauptstadt war das ein Rekordanstieg.

Österreichweit gab es nur einmal Ende März – am bisherigen Höhepunkt der Pandemie – eine höhere Zahl an Neuinfektionen in 24 Stunden (921 am Vortag berichtete bezogen sich auf einen anderen 24-Stunden-Messzeitraum).

„Das ist eine besorgniserregende Entwicklung“, sagte Ulrich Herzog, Leiter der Ampel-Kommission, am Samstag im Ö1-Mittagsjournal dazu. Und er steht damit nicht alleine. Im Gesundheitsministerium – und auch der restlichen Bundesregierung – ist man angesichts der steigenden Zahlen besorgt bis alarmiert, ist zu hören.