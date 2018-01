"Regierung öffnet neue Balkanroute"

Jüngstes EU-Mitglied Kroatien Kroatien wurde am 1. Juli 2013 das 28. Mitglied der EU. Wie auch bei der vorhergegangenen Osterweiterung um Bulgarien und Rumänien wurde für die Öffnung des EU-Arbeitsmarktes für Kroaten eine mehrjährige Übergangsfrist beschlossen. 2015 wurde diese Frist von Österreich (aber auch von den Niederlanden, Slowenien, Malta und Großbritannien) um weitere drei Jahre verlängert. Sie läuft heuer am 30. Juni – mit einer letzten Verlängerungsmöglichkeit um weitere zwei Jahre – aus. Österreich müsste dafür einen Antrag in Brüssel stellen und mit einer Notlage auf dem heimischen Arbeitsmarkt argumentieren, die es unmöglich machen würde, kroatische Arbeitskräfte ins Land zu lassen. Dies dürfte – so es überhaupt versucht wird – angesichts der Ausweitung der Mängel- berufsliste für mehr Arbeitskräfte aus EU-Drittstaaten denkbar schwierig werden.