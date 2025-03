"Uninspiriert": Harsche Kritik am Gesundheitsprogramm der neuen Regierung

Von einem „völlig uninspirierten Programm“, spricht denn auch der Wiener Gesundheitsökonom Ernest Pichlbauer gegenüber dem KURIER. „Ich glaube nicht, dass die Verhandler viel miteinander diskutiert haben. Das Kapitel wirkt so, als ob einfach die Überschriften aus den Wahlprogrammen der drei Parteien zusammenkopiert wurden, wohl deshalb kommen einzelne Punkte mehrfach vor.“

Viele davon seien zudem Versatzstücke, die seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten in den gesundheitspolitischen Debatten immer wieder auftauchen würden. Als Beispiel nennt Pichlbauer die geplante Verbesserung der Schnittstelle zwischen Langzeitpflege und stationärer Versorgung. „Schon die damalige ÖVP-Gesundheitsministerin Maria Rauch-Kallat (2003–2007; Anm.) sprach davon, dass diese Schnittstelle eine Nahtstelle werden soll.“ Passiert sei das bis heute nicht.

Eine Konstruktion, die an die frühen 2000er-Jahre erinnert, als Sozialminister Herbert Haupt mit Reinhart Waneck (beide FPÖ) ein Gesundheitsstaatssekretär zugeordnet war. „Das hat immerhin insofern funktioniert, dass die beiden als Freiheitliche ohne Rücksicht auf Gewerkschaften und Kammern agieren konnten“, sagt Pichlbauer.

Kein gutes Haar lässt der Experte auch an der Organisation der Gesundheitspolitik innerhalb der neuen Regierung: „Immer wieder wurde gefordert, dass Gesundheit und Pflege aufgrund der Größe der Aufgaben vom Sozialressort getrennt werden und ein eigenes Ministerium bekommen.“ Stattdessen packe man diese Agenden nun in ein Staatssekretariat innerhalb des neuen Riesenministeriums Arbeit und Soziales.

Arbeitnehmer stärken

Von der neuen Sozialministerin, ÖGB-Vizepräsidentin Korinna Schumann, sei dies aus naheliegenden Gründen nicht zu erwarten, so der Experte. Er rechnet damit, dass es vor allem darum gehen wird, den Einfluss der Arbeitnehmer in der Sozialversicherung zulasten der Arbeitgeber zu stärken. „Es wird zudem wohl mehr Geld in die Krankenkassen fließen, echte Reformen wird es wohl eher nicht geben.“