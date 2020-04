Kurz zu Corona: "Gehen heute den ersten Schritt in Richtung neue Normalität"

Während sich die Pandemie international weiter ausbreitet, kann man in Österreich von ersten Erfolgen sprechen, meint der Gesundheitsminister Rudolf Anschober. "Wir können in Österreich davon ausgehen, dass dieser Versuch mit starken Maßnahmen die Zuwachsraten Mitte März einzuschränken, richtig waren."

Die Infektionskurve zeigt, dass die Maßnahmen wirken. Mittlerweile ist man bei einer Verdoppelung von 39 Tagen. "Das Unterfangen ist grundsätzlich gelungen." Außerdem steigt seit 4. April auch täglich die Neugenesungen höher, als die der Neuerkrankungen.

Auch die Zahl der Infektionen und Todesfälle pro 100.000 Einwohner gerechnet geht weiterhin zurück. "Die Zahl der Testungen wurde zudem auf 152.000 gesteigert werden. Damit sind wir im internationalen Ranking bei den besten Ländern."

Zweite Etappe wird deutlich schwieriger

Zunächst dachte man in der Regierung, dass die erste Etappe die schwierigste wird. "Doch ich bin der Meinung, dass die zweite Etappe deutlich schwieriger wird." So geht es vor allem um die Kontrolle der Infektionen. Anschober appelliert an die Bevölkerung sich weiter an die Maßnahmen zu halten, denn "Neuinfektionen zeigen sich in der Statistik immer erst etwa zehn Tage später."

Aus diesem Grund wird in zwei großen Gruppen getestet. Zum einen bei Mitarbeitern im Handel und zum anderen Teil bei den Mitarbeitern in Gesundheitsberufen sowie Mitbewohner in Pflegeheimen und Altersheimen. Anschober ist am Dienstagmorgen mit dem Zug von Linz nach Wien gefahren. Und ihm ist nicht nur aufgefallen, dass sich die Menschen diszipliniert an die Maßnahmen halten, sondern auch die ÖBB berichteten ihm, dass "man ein Viertel mehr Fahrgäste hat und sich die Menschen an die Atemschutzmasken und die Distanzregeln halten."