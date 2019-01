Regierung gefordert: Ohne Gesetz wird Karfreitag Feiertag

Freilich gibt es noch eine Möglichkeit: Die Regierung erklärt den Karfreitag zum Feiertag für alle und streicht auf der anderen Seite einen der 13 bestehenden. Am Dienstag gab Türkis-Blau nur bekannt, die Sache „genau prüfen“ zu wollen und „zeitnah“ weitere Schritte bekannt zu geben. Neos-Sozialsprecher Gerald Loacker könnte sich mit so einem Tausch anfreunden. Etwa mit Fronleichnam – „da weiß ohnehin niemand, was da genau gefeiert wird“.