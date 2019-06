Regierung: Bierlein holt Matzka als persönlichen Berater

Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein hat sich den langjährigen Sektionschef des Bundeskanzleramtes, Manfred Matzka, als "persönlichen Berater" in ihr Team geholt. Matzka solle sie "im Bereich Organisation, Koordinierung, Stabsstellen und Personal operativ unterstützen", kündigte Bierlein in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber der APA an.

"Er hat mir zugesagt und nimmt mit Beginn der kommenden Woche seine Tätigkeit auf", hieß es in der Mitteilung. Bereits am Mittwoch war Matzka zu einem Gespräch im Bundeskanzleramt.