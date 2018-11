Spindelegger: Brauchen "Regeln für legale Zuwanderung"

Sie waren in Ihrer Zeit als Außenminister zu Besuch in Kanada, um sich dort die Einwanderung anzusehen. Österreich könnte dieses System kopieren.

Kanada ist ein Einwanderungsland. Die Bürger empfinden das auch so. Wir Österreicher sind von der Bevölkerung und von der Gesellschaft her nicht als Einwanderungsland programmiert.

Sind wir inzwischen ein Einwanderungsland?

Von der Gesellschaft und vom Empfinden her nein, von den Zahlen sind wir aber eines, weil so viele schon zugewandert sind. Das ist noch nicht aufgearbeitet. Deshalb fällt es auch so schwer, dass man akzeptiert, dass ein gewisser Anteil von Menschen die hier leben, nicht in Österreich geboren sind.

Es ist daher besser, Regeln zu entwickeln, wie man legal zuwandern kann. Das ist besser, als jemandem ausgeliefert zu sein, der Geld in die Hand nimmt und einen Schlepper bezahlt, damit er zu uns kommt. Wir sollten auch definieren, in welchen Bereichen wir Zuwanderung brauchen. Man muss hier auch ehrlich sein. Man muss schon im Land der Herkunft mit der Sprach- und Berufsausbildung beginnen. Wir müssen stärker in die Zukunft planen und anfangen, in den Herkunftsländern etwas aufzubauen.

Ich setze sehr darauf, das mit Hilfe der Wirtschaft zu machen.Wenn es um Arbeitsplätze geht, ist immer der Arbeitgeber der beste Ratgeber, weil er genau weiß, wie das gehen kann.