Reform der Sozialversicherung schafft 48 neue Leitungsposten

Im neuen Dachverband sind laut SPÖ insgesamt drei Stellen neu zu besetzen, in der ÖGK 22, in der BVAEB der Beamten zehn, in der SVS der Selbstständigen zwölf und in der PVA eine. Dass es der Regierung dabei nicht um fachliche Expertise sondern um "Postenschacher" gehe, macht die SPÖ daran fest, dass ein kommissarischer Leiter ab April zwar im Dachverband und in der ÖGK zu besetzen sei, nicht aber dort, wo der Generaldirektor der ÖVP zuzurechnen sei - in der SVS und der BVAEB.

Fusion als "Machtübernahme"

"Die Reform bringt keine Einsparungen, sondern mehr Verwaltung, mehr Kosten und weniger Leistung", sagte Drozda am Freitag in einer Aussendung. Der SPÖ-Bundesgeschäftsführer geht davon aus, dass es großteils zu Neubestellungen kommen wird. Die bestehenden Verträge könnten nicht beendet werden. "Von Sparen im System, wie die Regierung behauptet, kann hier keine Rede sein, ganz im Gegenteil: hier wird Steuergeld in Millionenhöhe aus dem Fenster geschmissen", sagte Drozda. "Unserem Gesundheitssystem wird durch die Kassenzerschlagung Geld entzogen, die Gesundheitsversorgung verschlechtert sich und am Ende drohen Leistungskürzungen, Selbstbehalte und Ambulanzgebühren wie wir sie schon unter Schwarz-Blau I erlebt haben", kritisierte der SPÖ-Bundesgeschäftsführer.

Auch die Vorsitzende der Privatangestellten-Gewerkschaft, Barbara Teiber, sieht den einzigen Grund für diese Ausschreibungen darin, "schwarzblaue Parteifreunde zu versorgen. Die Patienten und Versicherten haben nichts davon, im Gegenteil: Sie müssen für diesen Postenschacher auch noch bezahlen." Der einzige Zweck "dieser Zwangsfusion ist eine komplette Machtübernahme."