Rechtsextreme Zeitschrift "Aula" ist zurück

Das als rechtsradikal geltende Monatsmagazin war 1951 gegründet worden und im Grazer Aula-Verlag erschienen. Zuletzt war es wegen der abwertenden Bezeichnung "Quotenmohr" für den österreichischen Eurovisions-Song Contest-Teilnehmer Cesar Sampson in die Kritik geraten. FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky hatte Ende Mai 2018 gesagt, er gehe davon aus, "dass der Name Aula vom Markt verschwindet. Die Marke ist so beschädigt, dass sie keine Zukunft hat.". Der nunmehrige FPÖ-Bundesparteichef Norbert Hofer hatte allen Politikern seiner Partei mit dem Ende der Karriere gedroht, wenn sie weiter in der Aula schrieben. "Jeder, der dort weiter publiziert, hat die Chance auf eine weitere Karriere in der FPÖ verwirkt".

Aus der FPÖ heißt es nun, man kenne die Zeitschrift nicht und habe damit nichts zu tun.