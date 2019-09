Rechtsextreme Tendenzen im Heeresgeschichtlichen Museum

Mit dem 1998 beschlossenen Kunstrückgabegesetz hat sich die Republik Österreich verpflichtet, in der NS-Zeit geraubte Kunstwerke, die sich (noch immer) in den Bundesmuseen befinden, an die rechtmäßigen Eigentümer, vornehmlich Juden, zu restituieren.

Um eine Entscheidung für oder gegen die Rückgabe fällen zu können, werden seither Dossiers zu den Kunstwerken mit einer zweifelhaften Erwerbung erstellt, in der die Eigentümerkette dargelegt ist. Im Heeresgeschichtlichen Museum ist für diese Provenienzforschung ein ehemaliger FPÖ-Mitarbeiter, Walter Kalina, zuständig.

KURIER–Recherchen lassen Zweifeln entstehen, ob Kalina seine Arbeit unvoreingenommen erledigt. Denn Kalina hatte während seiner Laufbahn auffallend oft und eng Kontakt zu Personen und Organisationen, denen Rechtsextremismus und Judenhass vorgeworfen wird.