Rechnungshof sieht Verbesserungspotenzial bei Gesundheitsakte ELGA

Der Rechnungshof (RH) hat in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht seine Verbesserungsvorschläge für die elektronische Gesundheitsakte (ELGA) festgehalten. Die Akte sei noch nicht vollständig, weshalb es zu unnötigen Doppeluntersuchungen komme. Auch eine Übersicht der Gesamtkosten fehle. Potenzial sah der RH bei der Steuerung und Umsetzung von ELGA . Einige Verbesserungen seien vom Gesundheitsministerium aber auch schon umgesetzt worden.

Die Untersuchung des Rechnungshofes betraf die Jahre 2018 bis 2022. Zum Start von ELGA im Dezember 2015 habe es keine konkreten Ziele gegeben, was sie leisten solle. "Inkonsistent und nur schwer lesbar" sei das zentrale Gesundheitstelematikgesetz, hieß es in der RH-Aussendung. Die Regeln ließen so "unterschiedliche Interpretationen" zu. Empfohlen wurde die Ausarbeitung einer bundesweiten eHealth-Strategie.