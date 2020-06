Schulversuche als Dauer-Provisorium

Es ist eine schallende Ohrfeige für die heimischen Bildungspolitiker – das Urteil des Rechnungshofes zu den Schulversuchen: In jeder zweiten Schule wird irgend etwas ausprobiert – mitunter jahrzehntelang und ohne Überprüfung auf Sinnhaftigkeit. Das Bildungsministerium hat keinen Überblick über den Wildwuchs. Und all das verursacht hohe Kosten.

Die Kontrollore zeigen damit vor allem auf, was passiert, wenn dringend nötige Veränderungen im Bildungsbereich jahrelang verzögert werden.

Manche Schulversuche sind haarsträubend. So gibt es seit fast 50 Jahren (!) alternative Leistungsbeurteilungen an Schulen. Das heißt, die Kinder bekommen keine Noten, sondern werden z. B. verbal oder in Form von Zeichen beurteilt. Das geschieht in 2026 (also in der überwiegenden Mehrheit) aller Volksschulen. Bis heute war die Politik aber nicht in der Lage zu entscheiden, was die Regel werden soll: Alternative Beurteilung oder Noten?