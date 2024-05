Rechnungshof sieht IT-Sicherheitsrisiken in heimischen Ministerien

Der Rechnungshof (RH) ortet Sicherheitsrisiken in der IT von Regierungsressorts. Geprüft wurden Finanz-, Klimaschutz- und Landwirtschaftsministerium. In einem am Freitag veröffentlichten Bericht hält der RH fest, dass es vor allem zu Lücken nach der Verschiebung von Arbeitsplätzen gekommen sei, etwa nach Wahlen oder Regierungsumbildungen.

Zudem kritisieren die Prüfer teils unvollständige und veraltete IT-Sicherheitsstrategien der Ministerien und empfehlen eine Überarbeitung.