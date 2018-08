Reaktionen zur AUVA-Reform: "Unwürdiges Hütchenspiel"

Scharfe Kritik von Gewerkschaft

Dies freilich sieht man in der Gewerkschaft genau umgekehrt, dort befürchtet man – in Hinblick auf gesenkte Beiträge der Arbeitgeber für die Unfallversicherung – eine Umverteilung von unten nach oben. Die geschäftsführende Vorsitzende der Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA-djp), Barbara Teiber, bezeichnete die Protestaktionen von AUVA-Mitarbeitern am Montag als "akut und bitter notwendig". "Wenn diese Pläne Realität werden, ist es aus mit der Gesundheitsvorsorge in Österreich".

Das Gesundheitssystem solle zerstört werden, weil Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) der Industrie eine halbe Milliarde Lohnnebenkosten schenken wolle - auf Kosten der Arbeitnehmer. Die geplanten Einsparungen könnten nur durch Leistungskürzungen oder auf Kosten der Arbeitnehmer realisiert werden. "Das ist eine brutale Umverteilung von unten nach oben, zu denen, die es eh schon haben", so Teiber.

Stadt Wien teilweise erleichtert

Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker ( SPÖ) freute sich zumindest über die Ankündigung, dass keine Wiener Spitäler der AUVA geschlossen und keine Leistungen eingeschränkt werden. Die Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) wiederum warnte vor einem "Aushungern" der Unfallversicherung und drohenden Leistungsreduktionen bei den Kassen.