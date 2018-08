Hartinger-Klein zu AUVA-Reform: Keine Spitalsschließungen

Die AUVA bleibt als Anstalt erhalten, keines ihrer Unfallspitäler wird geschlossen. Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) bestätigte damit in einer Pressekonferenz am Montag, was der KURIER bereits über die von der Regierung auferlegte Reform der Unfallversicherung (AUVA) berichtet hatte.

Auch soll keine Reha-Einrichtung der AUVA zugesperrt werden, man werde ebenfalls keine betriebsbedingten Kündigungen vornehmen. Gesparten werden sollen in den kommenden Jahren rund 430 Millionen Euro. 135 Millionen davon soll die AUVA durch eine schlankere Verwaltung und durch Kooperationen mit anderen Sozialversicherungsträgern stellen. Die restlichen 295 Millionen soll die AUVA aus Querfinanzierungen aus anderen Krankenkassen erhalten.

Vorgeschichte: Die Bundesregierung hat der AUVA ein erhebliches Sparpaket von 500 Millionen Euro bis zum Ende der Legislaturperiode (2022) aufgebrummt. Sogar die Auflösung bzw. Privatisierung der AUVA oder einiger Krankenhäuser stand im Raum. Mittlerweile ist fix: Die AUVA wird es weiter als Träger geben, die Einsparungen wollen ohne Spitalsschließungen und Reha-Schließungen bewerkstelligt werden.

Bei Ärzten und Pflegern soll es keine Personalkürzungen geben. Das Leistungsangebot bleibe in vollem Umfang bestehen, betonte Hartinger-Klein am Montag. „Wir haben es unter einem gewissen Druck geschafft, eine Lösung zu finden“, lobte die Ministerin die Gespräche mit AUVA-Obmann Anton Ofner und ÖVP-Klubchef August Wöginger.