Raus aus der Polit-Blase, rein ins Volk

Es ist ein Ritual, das sich nicht nur in Wahljahren größter Beliebtheit erfreut: die politische Sommertour. Sobald die Urlaubssaison beginnt, wirft sich die heimische Spitzenpolitik in legere Kleidung und schwärmt in die entlegensten Winkel des Landes aus. Je nach aktueller Rollenverteilung, um Hände zu schütteln und Zuversicht zu verbreiten (die Regierung), oder um Hände zu schütteln und den Teufel an die Wand zu malen (die Opposition).

Dabei handelt es sich freilich nur in Ausnahmefällen um Großveranstaltungen wie die Wandertour von Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP), die unter dem Motto „Bergauf, Österreich!“ vergangenes Wochenende am Grazer Hausberg Schöckl startete und am 29. Juli am Schneeberg fortgesetzt wird.

Etwas ruhiger wird es Jörg Leichtfried ( SPÖ) bei seinen Touren in der Obersteiermark angehen, familiär-idyllisch wird es beim Familienwandertag des Tiroler Landeshauptmanns Günther Platter (ÖVP) am 11. August auf der Arzler Alm in Innsbruck.