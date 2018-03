Rauchen: ÖVP rechnet mit Zustimmung aller ihrer Abgeordneten

Das Volksbegehren für die Beibehaltung des Rauchverbots in der Gastronomie wurde bereits von 536.000 Personen unterstützt. Dennoch wird die Regierung in dieser Woche den Sack zumachen. Das vollständige Rauchverbot, das ab 1. Mai gelten sollte, wird von ÖVP und FPÖ im Nationalrat aufgehoben. ÖVP-Klubobmann August Wöginger sagt im Vorfeld der Abstimmung zum KURIER: "Die Rücknahme des völligen Rauchverbots in der Gastronomie war nicht das Anliegen der ÖVP. Aber wir stehen geschlossen zum Regierungsprogramm mit der FPÖ, und das wird auch am Donnerstag bei der Abstimmung über das Rauchen der Fall sein."