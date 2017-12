Rauchen, Bezahlen, Studieren: Das ändert sich für uns 2018

Foto: Getty Images/Nomad/IStockphoto.com

Noch einige weitere politische Entscheidungen werden 2018 schlagend: In den Ordinationen bringt das neue Jahr ein Ende der Zettelwirtschaft beim Arzt. Verordnungen und Überweisungen können künftig elektronisch abgewickelt werden. Gestartet wird auch die E-Medikation.

Im Jahr 2018 kommt Schulautonomiepaket, das im Sommer noch von Rot-Schwarz beschlossen worden ist, in den Klassenzimmern an - allerdings nicht mit dem 1. Jänner, sondern erst mit dem im September startenden Schuljahr 2018/19. Zentraler Punkt: Bis zu acht Schulen können in sogenannten "Clustern" unter einer gemeinsamen Leitung zusammengeschlossen werden. So sollen Ressourcen besser genutzt werden und Lehrer bei Bedarf auch an anderen Clusterschulen unterrichten können.

Mehr Frauen in Aufsichtsträten

In der Wirtschaft heißt es: mehr weibliche Aufsichtsräte in den Konzernen. Ab 2018 müssen Nachbesetzungen im Aufsichtsrat nach einem bestimmten Schlüssel erfolgen - es gilt eine Mindestquote von 30 Prozent. Diese gilt für Unternehmen, die börsennotiert sind oder mehr als 1.000 Mitarbeiter haben. Außerdem gilt ein Frauenanteil von mindestens 20 Prozent in der Belegschaft und mindestens sechs Kapitalvertreter im Aufsichtsrat als Voraussetzung für die Quote. Kleinere Aufsichtsräte unterliegen nicht der 30-Prozent-Regel.