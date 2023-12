Rauch verteidigt umstrittenes Gremium zur Bewertung teurer Medikamente

Trotz aller Proteste im Vorfeld hat die Gesundheitsreform am Dienstag den zuständigen Ausschuss passiert. Kritik gab es zuletzt vor allem am geplanten Bewertungsboard für neue, besonders hochpreisige Medikamente, die in der Onkologie zum Einsatz kommen. Das Gremium soll bundesweit einheitliche Empfehlungen für den Einsatz solcher Therapien in Spitälern aussprechen.

Scharfe Ablehnung kam zuletzt von Ärzten, Patientenvertretern und der Opposition. Sie befürchten, dass künftig nach ökonomischen Gesichtspunkten entschieden wird, ob schwerkranke Patienten solche Medikamente bekommen.