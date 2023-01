Rauch will Rechtsanspruch auf Pflegekarenz verlängern

Wer Angehörige ab Pflegestufe Drei pflegt, kann dafür auf Kosten des Staates bis zu drei Monate in Pflegekarenz gehen. Von Jänner bis November haben das 3.900 Menschen in Österreich in Anspruch genommen. Das sind allerdings nur sieben Prozent aller Berechtigten.

Wie das Ö1-Morgenjournal berichtet, will Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) nun den Rechtsanspruch auf die Pflegekarenz verlängern. Dieser beträgt derzeit nämlich nur vier Wochen. Noch im ersten Quartal dieses Jahres soll der Rechtsanspruch auf insgesamt drei Monate verlängert werden. Bleiben wird dabei allerdings die Regelung, dass das erst in Betrieben mit mehr als fünf Beschäftigten möglich ist.

Auch die sogannte Pflegeteilzeit will sich Rauch "genauer Anschauen". Bei diesem Modell ist vorgesehen, dass wenn Menschen, um Angehörige zu Pflegen in Teilzeit gehen, der Staat für die Gehaltsdifferenz aufkommt. Davon haben im vergangenen Jahr aber nur 131 Personen Gebrauch gemacht - für Rauch ein Zeichen, "dass etwas an dem Modell nicht passt".